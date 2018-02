Svendborg: Tirsdag den 6. februar besøger de to forfattere Kamilla Hega Holst og Trine Høg Svendborg Bibliotek til en forfattersamtale. Her bliver det muligt at tale med de to med udgangspunkt i deres romaner. Kamilla Rud har skrevet fire romaner, og hun er i øjeblikket aktuel med familie-spændingsromanen "RUD," som har kastet en nominering til DR-romanprisen af sig. Trine Høg debuterede i efteråret med romanen "Nye rejsende," for hvilken hun har modtaget Bogforums Debutantpris. Arrangementet begynder klokken 19.30, og billetter koster 50 kroner og kan købes på svendborgbibliotek.dk. (vicar)