Nordøstfyn: I løbet af de kommende år vil naturelskere formentlig kunne glæde sig over, at der opstår flere vådområder rundt om i kommunen. Planen er at finde noget privatejet jord, der skal forsumpe.

De nye vådområder - ikke blot Kerteminde Kommune, men hele landet, skal beriges med, er et resultat af Landbrugspakken fra 2015. Her fik landmændene lov til at sprede mere kvælstof på markerne. Til gengæld skal der så etableres flere vådområder til at opsamle den overskydende kvælstof, der ellers vil løbe ud i havet og give iltsvind.

Det første mulige vådområde, biolog ved kommunen, Søren Bay, har i kikkerten, er ved Midskov.

- Vi har fundet et velegnet areal, og vi har haft den indledende snak med lodsejerne, fortæller Søren Bay.

- Næste skridt bliver nu at sende projektet ind til staten, der skal godkende og stå for at skaffe erstatningsjord til den ene af de tre involverede lodsejere.

Det er således, at de landmænd, der lægger jord til - og det er i øvrigt på helt frivillig basis - kan vælge at sælge jorden, og det vil to af de tre landmænd i dette tilfælde, de kan kræve at få noget andet jord i bytte, og det vil den tredje landmand. De kunne også have valgt at få udbetalt et erstatningsbeløb i 20 år og derefter være ejere af deres eget vådområde.

Det er statsansatte jordfordelere, der skal sørge for at finde erstatningsjord - i den rette mængde, på det rette sted og i den rigtige kvalitet - og før det er sket, kan projektet ikke sættes i gang.

- Det er tidskrævende, og vi ved også godt, at i nogle tilfælde lykkes det aldrig. Derfor er vi også i gang med andre projekter, fortæller Søren Bay.

- Vi har i alt udpeget seks områder, men et er allerede lagt bagest i skuffen, fordi det ikke optog kvælstof effektivt nok. Men der er fire andre områder rundt om i kommunen, vi nu skal til at se nærmere på.

Der skal ifølge Landbrugspakken etableres i alt 13.000 hektar nye vådområder.

Man kan læse mere om de kommende vådområder på https://kerteminde.dk/borger/miljoe-og-natur/natur/vaadomraader-og-lavbund og på http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/tilskud-til-vand-og-klimaprojekter/den-kommunale-vaadomraadeindsats/