Ejby: 432 elever fra Ejby Skole deltager i Team Rynkeby Skoleløbet fredag før påskeferien, 23. marts. Løbet, som skoler landet over deltager i, er sat i verden for at sætte fokus på lungesyge børn.

I Danmark lider 100.000 skolebørn af astma, og dertil kommer, skriver Team Rynkeby Fonden i en pressemeddelelse, tusindevis af børn, der rundt med en ubehandlede lungesygdom.

- Vi ønsker som skole at deltage i netop dette løb, da vi ser det som en fantastisk mulighed for at være med til at skabe opmærksomhed på lungesygdomme hos børn, og ikke mindst for også at lærer vores elever, at man med en lille indsat kan gøre en stor forskel for andre, siger Amalie Andersen, lærer på Ejby Skole.

Sidste år deltog 115.000 danske skoleelever fra 328 danske skoler i Team Rynkeby Skoleløbet - dertil kom godt 50.000 elever fra de øvrige Nordiske lande.

Det er muligt for alle skoler gratis at tilmelde sig Team Rynkeby Skoleløbet frem til og med den 2. februar 2018: www.team-rynkeby.dk/tilmeldskole. /EXP