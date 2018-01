Fredericia: På lørdag den 3. februar vil Ungdommens Hus komme til at runge af 50'er-toner, når der arrangeres Railhouse Bash.

Arrangementet er en slags opvarmning til sommerens større, udendørs Railhouse Bash, der sidste år var en stor succes.

Ungdommens Hus håber at se så mange gæster som overhovedet muligt - og især folk, der normalt ikke har deres gang i det rummelige hus, opfordres til at kigge ind.

Der kommer levende musik i form af orkestrene Billybobbers og The Four Snacks. Dertil kommer der en DJ og spiller 50'er-musik, og Ungdommens Hus' café vil efter bedste evne være indrettet som 50'er-diner. Man vil kunne købe både mad og drikke i form af slobby joes (rockabilly-betegnelsen for en sandwich/burger, red.), øl og vand.

Ud over at fungere som reklame for sommerens rockabilly-fest er festen også stablet på benene for at dyrke rockabilly-miljøets forbindelser til Ungdommens Hus. Og for at vise huset frem for folk, der måske ikke kender det i forvejen.

Der er entré. Arrangementet varer fra klokken 17 til midnat.