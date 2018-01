Nordvestfyn: Hidtil har det kun være muligt for folkeoplysende foreninger at benytte sig af fripasordningen i Middelfart Kommune. Det vil sige foreninger, der lever op til en række krav om at være hjemmehørende i kommunen, er åben for alle og har en ansvarlig bestyrelse, ligesom den er almennyttig, kontinuerlig og ikke-kommerciel.

Men det ændrer sig nu. Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget har nemlig efter forvaltningens anbefaling besluttet, at fripasordningen skal udvides til undervisning i musikskolen og aktiviteter i ungdomsskolen samt andre ikke-folkeoplysende kulturelle aktiviteter, "som gavner og/eller øger børn og unges adgang til kulturelle aktiviteter".

Om Fripasordning Fripasordningen har eksisteret i Middelfart Kommune siden 2013 og har en årlig pulje på 100.000 kroner.Ordningen gør det muligt at søge kommunen om et eller flere fritidspas til børn og unge i alderen 0-17 år, som af økonomiske årsager ellers er forhindret i at deltage i fritidsaktiviteter.



Med et fritidspas kan børn og unge fra økonomiske trængte familier således få betalt kontingent i en godkendt forening samt nødvendigt udstyr på op til 1000 kroner om året.



På nuværende tidspunkt gør 18 sports- og fritidsforeninger i Middelfart Kommune brug af fripasordningen til gavn for mere end 80 børn og unge.

Ifølge børne- og ungedirektør, Jan Henriksen, bunder det i et ønske om at følge med tiden - i tråd med at fritidslivet ændrer sig.

- Når man skal understøtte ambitionen om, at vi har nogle fællesskaber og er aktive i sin fritid, så kan det ikke nytte noget, at kommunen kun støtter op omkring det klassiske. Man kan jo se, at børn ikke længere kun dyrker det klassiske foreningsliv, og det vil man også gerne støtte, forklarer direktøren, som bekræfter, at der har været forespørgsler fra folk om at udvide ordningen.

- Men det er ikke sådan, at vi har oplevet et massivt pres. Det er fremlagt primært af principielle årsager, understreger han.