Dansk Industri er gerne fødselshjælper til et digitalt samarbejde, siger den administrerende direktør.

Dansk Industri skyder penge i et digitalt hub sammen med regeringen, Dansk Erhverv, FinansDanmark og Industriens Fond.

Projektet skal sprede digital viden til gavn for dansk økonomi.

DI's administrerende direktør, Karsten Dybvad, mener, at Digital Hub er et stærkt initiativ, som DI "er glade for være fødselshjælpere til".

- Det kan virkelig blive et boost både for nye og etablerede virksomheder i hele landet, hvis vi gør Danmark til det naturlige førstevalg for innovative virksomheder og digitale talenter, siger Karsten Dybvad i en pressemeddelelse.

Han håber, at den digitale hub kan gøre Danmark til et digitalt fyrtårn, som resten af verden kan navigere efter, når de skal sætte nye digitale mål.

- Det er netop i samarbejdet mellem virksomhederne og den offentlige sektor, at vi for alvor kan skabe en digital omstilling af hele vores samfund, siger Karsten Dybvad.

Digitaliseringen kan give Danmark en gevinst på 87 milliarder kroner. Det viser en beregning fra World Economic Forum og Accenture.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) fremhæver, at Danmark må gå forrest på de tre områder. Det er kunstig intelligens, internet of things og big data.

Om regeringens digitale vækstplan siger han:

- Vi laver et digitalt hub. Hvor vi samler den viden, vi har i big data, internet of things og kunstig intelligens. Og får den viden skubbet ud til virksomhederne og samfundet, siger han.