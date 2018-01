Helt så enkelt er det naturligvis ikke, for hjemløse har typisk andre problemer end fraværet af et hjem, men de udfordringer har de også hånd om i Odense, oplyser Tom Rønning. Han har titel af Boligstrategisk konsulent i Odense Kommune og er en vigtigt den af den Odense-model, som kører efter princippet "housing first".

En hjemløs kan typisk få anvist en bolig i løbet af 1-2 måneder i Odense Kommune. Men et hjem er kun første skridt. Folk, der har levet på gaden, kan have store udfordringer ved pludselig at befinde sig i en lejlighed med nymalede hvide vægge og naboer til alle sider.

Det kan handle om hjælp til alt fra husorden og boligindretning til misbrugsbehandling og hvordan man er en ordentlig nabo. Ifølge Rønning er de hjemløse overraskende gode til at leve op til kravene om eksempelvis godt naboskab.

- Vi har anvist boliger til 317 i mellem 2011 og 2016. Og 92 procent af dem bor stadig i egen bolig. De vil jo gerne have en bolig og leve et almindeligt liv, og den chance holder de fast i med næb og kløer, siger Tom Rønning.

Først bolig, så støtte og skridt tre kan være, at kommunen faktisk sparer penge:

- Alternativet til egen bolig vil ofte være en plads i et forsorgshjem eller en institution. Den koster mellem 30.000 og 50.000 kroner i månedet. Der er altså rigtigt mange penge til at købe støtte til de her borgere for, hvis de bor i eget hjem. Og så får de også den tilfredsstillelse at få et ansvar for deres eget liv og blive en aktiv del af samfundet i stedet for at være pacificeret, siger Tom Rønning.

Der var 113 hjemløse, der var registreret i Odense ved den seneste optælling fra 2017, som bliver foretaget af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive). I 2015 var tallet 173.