Den chikane af hovedsageligt kvinder, der i de seneste måneder er blevet sat på dagsordenen via bevægelsen #Metoo, berører også medlemmer af fagforbundet HK.

Det skriver HK Privat på baggrund af en undersøgelse foretaget af Epinion blandt 2104 af forbundets medlemmer.

HK hed oprindeligt Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund. HK Privat dækker over blandt andre sekretærer og har små 110.000 medlemmer.

- Det er selvfølgelig ikke i orden, at én eneste skal gå på arbejde og blive seksuelt chikaneret.

- Jeg tror desværre, at rigtig mange af dem, som chikanerer, ikke er klar over, hvor krænkende og ødelæggende deres adfærd kan være over for dem, som det går ud over, skriver Marianne Vind, næstformand i HK/Privat, i meddelelsen.

Undersøgelsen viser, at syv procent af de adspurgte har oplevet chikane. Det dækker over hver sjette kvindelige medlem og tre procent af de mandlige medlemmer.

Krænkelser bliver udført af både kolleger og chefer. 63 procent af dem, der er blevet krænket, har oplevet fysiske krænkelser, mens 60 procent er blevet chikaneret verbalt.

- Vi har alle sammen et fælles ansvar for at tale om det her og få det stoppet.

- Vi skal derhen, hvor krænkelser ikke lander som et ansvar for den enkelte med en bemærkning om, at hun da bare skulle have sagt fra, skriver Marianne Vind.

Ifølge HK's tal var der i 69 procent af tilfældene ingen konsekvens for krænkeren, mens 13 procent blev fyret.

Seksuel chikane er blevet et meget diskuteret tema, efter skandalen om den amerikanske filmproducer Harvey Weinstein udløste bevægelsen #Metoo.

Den har sat fokus på chikane verden over. Til en start hovedsageligt inden for filmindustrien og blandt skuespillere, men nu mere eller mindre i alle brancher.

I Danmark har bølgen blandt andet ført til, at filmproducenten Peter Aalbæk blev bortvist fra sin arbejdsplads i en periode.