Flere analytikere er ude med riven over for Novo Nordisks ledelse oven på det fejlede opkøbsforsøg af Ablynx.

Novo Nordisk-toppens store drøm er endt som et mareridt, og mulighederne for alternative opkøbsmuligheder svinder ind. Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans.

Den franske ærkerival Sanofi har fået accepteret et bud på 3,9 milliarder euro for det belgiske biotekselskab Ablynx, mens Novo Nordisk står tilbage med en brast drøm og en lang næse.

- Der er meget mere ved selskabet end caplacizumab, og resten af selskabet var ret undervurderet i Novo Nordisks bud.

- Jeg mener, det var en strategisk fejl, siger Sandra Cauwenberghs, senioranalytiker i den belgiske bank- og forsikringskæmpe KCB til Finans.

Caplacizumab er en lægemiddelkandidat til behandling af en sjælden blødersygdom, og det var den, Novo Nordisk virkelig gerne ville have fingrene i.

Novo Nordisk kom med et bud på 2,6 milliarder euro, hvilket førte til en iskold afvisning. Ablynx' ledelse ville ikke engang mødes med Novo-toppen.

- Det burde være klart for Novo Nordisk efter bestyrelsens klare afvisning, at Ablynx kun kunne overtages fjendtligt.

- Og her er en præmie på 30-40 procent slet ikke nok. Om de bød mere, vides ikke, siger biotekinvestoren Florian Schönharting, der blandt andet er medstifter af Genmab.

I Novo Nordisk holder koncernfinansdirektør Jesper Brandgaard fast i, at selskabets bud var stærkt.

Novo meddelte 8. januar, at man uden held havde forsøgt at komme i dialog med Ablynx-ledelsen om et køb af biotekselskabet.

Tilbuddet på i alt 30,50 euro pr. aktie blev blankt afvist, fordi Ablynx mente, at selskabet var meget mere værd.

Omvendt har danske Bo Jesper Hansen, der er bestyrelsesformand for Ablynx, udtrykt stor tilfredshed med tilbuddet fra Sanofi.

- Det var en kombination af flere ting, der gjorde, at det blev Sanofi. Dels var prisen relevant, og dels var selskabets samlede tilbud om, at det var Ablynx som et videnscenter i Belgien, man var interesseret i, afgørende, siger han til Finans.