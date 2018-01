En tiltalt overlæge fra OUH nægter at have forsømt sit arbejde, da en 42-årig patient døde i 2014 efter en stor dosis metadon. En sygeplejerske var også tiltalt, men har undgået retssagen ved at erklære sig skyldig og betale en bøde på 15.000. Der ventes dom fredag.

Fredag var overlægen for Retten i Odense i sagen, der - hvis han findes skyldig - kan lægge sig i kølvandet på den såkaldte Svendborgsag, hvor en dom over en læge i landsretten har skabt vrede hos læger landet over og været blandt årsagerne til et mistillidsvotum fra 9000 læger til Styrelsen fra Patientsikkerhed.

Sygeplejersken slipper for retssagen, efter vedkommende har valgt at erklære sig skyldig og betale en bøde på 15.000 kroner for overtrædelse af loven om autorisation af sundhedspersoner. Statsadvokaten i Viborg har accepteret udspillet om et bødeforlæg fra forsvareren, da det netop var en bødestraf, der var statsadvokaturens mål med retssagen.

En sygeplejerske var indtil for et par uger siden tiltalt sammen med overlægen i retssagen om et patientforløb på OUH, hvor en 42-årig alkoholiker og stofmisbruger i august 2014 døde efter en stor dosis metadon.

Samme styrelse har klaget og fået Rigsadvokaten til at rejse OUH-sagen på ny, efter Statsadvokaten droppede sigtelserne mod lægen, fordi vurderingen var, at han ikke ville blive fundet skyldig af en domstol.

Overlægens forsvarer Hanne Rahbæk fortalte i retten fredag, at sygeplejersken havde fået en bøde for at have givet patienten metadon uden lægeordinering. Advokaten vil ikke oplyse yderligere, men henviser til anklagemyndigheden.

Hvad sygeplejersken helt konkret har erkendt sig skyldig i, er ikke offentligt, da et bødeforlæg uden en retssag ikke er omfattet af aktindsigt. Anklager Klaus Holten Kristensen fra Fyns Politi oplyser dog foruden bødens størrelse, at der er tale om paragraf 75 og 74 stk. 2.

Den tiltalte overlæge, der er omfattet af navneforbud, nægtede at have givet sygeplejersken besked på eller at have godkendt, at patienten fik de 125 ml metadon. Han ville heller ikke udpege nogen syndebukke, efter den 42-årig patient pludselig fik hjertestop efter tidligere at være blevet vurderet som stabil.

Da der var tale om et såkaldt uventet dødsfald, blev den afdøde undersøgt ved et ligsyn. Her fastslog retsmedicineren, at dødsårsagen var en dødelig dosis metadon - og at der var tale om en ulykke.

- Han fik metadon, og den dosis ville slå dig eller mig ihjel. Men en misbruger kan tåle mere. Han var dog lige kommet ud af fængsel, og måske var hans dosis trappet ned der, så han ikke kunne tåle så meget. Det er en meget stor dosis, men jeg har hørt om højere, sagde overlægen i retten.

Den afdøde fik samme dosis i 2011 ifølge hans journal.

Anklagemyndigheden vil have overlægen idømt en bøde på 25.000 kroner, fordi han angiveligt har undladt at føre tilsyn eller at ordinere tæt observation og lægge en behandlingsplan for patienten, der blev flyttet fra intensivafdelingen.

Overlægen nægter sig skyldig og mener, han har fulgt OUH's retningslinjer ved at tage sig af de dårligste og mest akutte patienter først på en travl dag. Den 42-årige var vurderet som stabil, og overlægen så patienten første gang, da han ud på eftermiddagen den 23. august 2014 blev tilkaldt for at hjælpe med genoplivningen, der mislykkedes.

Der ventes dom i sagen fredag.