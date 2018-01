- Vi kan ikke forstå, at alle kunststuderende skal sendes til København. Sådan kommer det til at gå, hvis ikke vi foretager os noget. Det ender med at skabe en enorm ensretning af kunstnere, som ikke er optimal, siger Alex Ahrendtsen.

- Det jyske og fynske kunstakademi har i stigende grad svært ved at leve op til de mange krav, der kommer fra staten. De skal afrapportere, de skal internationalisere undervisningen og skaffe kompetente undervisere. Det er svært for dem at følge med, og derfor giver det ikke mening, at kunstakademiet i København modtager så meget mere i støtte, siger Alex Ahrendtsen.

Mens Det Kgl. Danske Kunstakademi i København modtager 48,1 millioner kroner om året i støtte, får kunstakademierne i Aarhus og Odense henholdsvis 3,3 og 3,1 millioner kroner. Det kan ikke være rigtigt, mener Dansk Folkepartis kultur- og skoleordfører, Alex Ahrendtsen, der netop har udsendt et forslag om at omfordele en portion af støttekronerne.

Så vidt Alex Ahrendtsen ved, er det første gang, der stilles forslag om at omfordele midlerne mellem de tre kunstakademier.

- Jeg har i hvert fald ikke hørt om det, hvis det er diskuteret tidligere. Jeg er med på, at dette forslag bare er en lille brik i det store billede med at omfordele kulturmidler, men jeg er sikker på, at det ville få enorm betydning, siger Alex Ahrendtsen.

Selv om Det Kgl. Danske Kunstakademi kan miste fire millioner kroner i årlig støtte, hvis forslaget vedtages, tror kulturordføreren, at institutionen kan se fornuften.

- Hvis de tænker sig lidt om, tror jeg, de kan se, at de er nødt til at være solidariske med resten af Danmark. I dag bruger vi 48 ud af 56 millioner kroner på kunstakademiet i hovedstaden. Netop inden for kunsten må man kunne se, at mangfoldighed er nødvendigt. Jeg vil helst undgå, at det ender som med scenekunsten, hvor der kun er et akademi tilbage, siger Alex Ahrendtsen.

Forslaget bliver forment taget op i folketinget første gang til marts.

- Herrens veje er uransagelige, når det kommer til kunst og kultur. Men mit bud er, at forslaget bliver førstebehandlet i marts, andenbehandlet inden sommerferien, omsat til lov og forhåbentlig besluttet til efteråret. Jeg er overbevist om, at regeringen vil fortsætte med at skabe bedre balance i Danmark, siger Alex Ahrendtsen.