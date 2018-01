Aarup skal øge sin befolkning med to procent pr. år indtil 2020, mener Aarup Lokalråd. Derfor vil stationsbyen lokke indbyggere til via blandt andet Facebook. Målgruppen er folk fra ikke mindst Odense.

Befolkningstallet i Aarup er ifølge det seneste tal fra Danmarks Statistik 3.157 indbyggere (2017). I forhold til årene før er der tale om en stigning på henholdsvis 0,35 procent (2016) og 0,90 procent (2015). Så der er stadig et stykke for at ramme de to procent. Så skal indbyggertallet være 3.220 næste gang.

Formand for lokalrådet, Kjeld Alsholm, siger at befolkningen skal øges med to procent årligt indtil 2020.

Det mener Aarup Lokalråd, som har sat en kampagne i gang for at øge indbyggertallet. Kampagnen hedder "Flyt til Aarup".

En af de helt klare salgsargumenter for at tiltrække folk til stationsbyen skal være, at man kan få det hele for det halve, når der købes hus.

Derfor bliver byggegrundene på Eventyrbakken og Solbakken særligt vigtige i markedsføringen, ikke mindst over for børnefamilier. Hver gang kommunen sælger en grund i Aarup, kommer det til at stå på Aarups Facebook-side "Flyt til Aarup", der skal være den grundlæggende platform for at sælge Aarup, oplyser Kjeld Alsholm.

- Mange af de huse, vi har i Aarup er fra 70'erne. Der er mange af de huse, der skal "skiftes ud" nu. Det er nu, vi skal gribe chancen for at få gjort opmærksom på, at de (folk udefra, red.) kan købe husene med 40 procents rabat herude i snit, siger Kjeld Alsholm.

- Børnefamilier kan købe en strålende villa til 2,2 mio. kr., som koster 3,2 mio. kr. i Odense. Der er mange penge at spare. De penge kan veksles til en nedgang i arbejdestiden. Enten for mand eller kone i den periode, hvor børnene er små. Eller man kan få sig en ekstra bil, siger han.