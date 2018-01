- Det er et samlede billede, som skal gøre den forskel, men det er klart, at vi internationalt står stærkere, når Forsvaret også bliver linket til dronecentret, siger kommerciel chef for UAS Denmark, Michael Larsen.

Droner i BeldringeDrone-industrinetværket UAS Denmark har boet i HCA Airport siden 2013 - og har i de år fået følgeskab af flere virksomheder i Beldringe samtidigt med, at klyngen er vokset til 150 medlemmer. I sommeren 2017 fik UAS Denmark en stor samarbejdspartner i lufthavnen, da SDU indviede et dronecenter, som fremover både skal indeholde undervisning og forskning, testmiljø og andre funktioner. I første omgang investerede SDU 27 millioner kroner, men de kommende år vil der blive investeret op mod 100 millioner kroner i centret i HCA Airport. Samtidigt med at centret blev indviet for et halvt år siden, åbnede man også op for et kæmpe test og flyveområde over den nordlige del af Fyn og farvandet omkring på ialt 867 kvadratkilometer. Her kan SDU, UAS og firmaer fra ind- og udland bl.a. teste droner i såkaldte BVLOS-flyvninger - Beyond Visual Line of Sight (eller ude af synsvidde). Og samtidigt kan man flyve højere end i dag. UAS Denmark fik i samspil med lufthavnen også større fleksibilitet, da man hurtigt og fleksibelt kan give tilladelser til at flyve med droner - og det letter adgangen til luftrummet og lufthavnen for droneselskaberne, men det skal ifølge UAS Denmark også forbedre forholdene for de andre virksomheder i lufthavnen.

Et testområde på 867 kvadratkilometer, SDU-investeringer på 100 millioner kroner, dronestuderende, virksomheder og nu også intentionen om at flytte Forsvaret ind.

Han kender endnu ikke detaljerne for, hvad de fire linjers tekst (hvor politikerne skriver, at testområdet i Beldringe skal styrkes, red.) i det nye forsvarsforlig får af konkret betydning i HCA Airport, men han er ikke i tvivl om, at den nye beboer kan få stor betydning.

- Det er et godt kort på hånden, at vi får den relation og det samarbejde. Det vil styrke os internationalt, for der begynder at poppe små testcentre op rundt omkring, men det er langt fra alle, der har den nationale status, som vi er ved at bygge op, siger Michael Larsen og understreger, at han ikke tror, at de mange arbejdspladser skal leveres af Forsvaret.

- Der er ikke tale om, at Forsvaret rykker ind med en masse personel, men jeg forventer, at de etablerer sig med ansatte herude i en eller anden form. Derudover forventer jeg også, at de vil bruge vores kapaciteter og faciliteter og indlede samarbejder. Derfor er det vigtigt, at vi gør alt, hvad vi kan, for at gøre os relevante for deres udvikling og test af droner, siger han.

