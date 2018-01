- Jeg hørte først om det søndag aften, så det er begrænset, hvad jeg ved om det endnu. Men jeg har en klar forventning om, at det vil betyde, at vi får et tæt samarbejde og et styrket netværk ind til beslutningsdygtige personer i Forsvaret, så de kan sætte aktiviteter i gang sammen med os og den civile industri herude, siger Michael Larsen.

Søndag aften stod det klart, at politikerne vil styrke det nationale dronecenter nord for Odense, da forligsparterne bag den nye forsvarsaftale skrev, at man vil "styrke mulighederne for at understøtte industrien i Danmark".

- Der vil være en række virksomheder, som får gavn af at afprøve og udvikle nogle ting med det danske forsvar. Den kunst er der selvfølgelig enkelte større forsvarsvirskomheder, der kan og er dygtige til, men for små højteknologiske startups er Forsvaret et meget stort system at komme tæt på og i dialog med, siger Michael Larsen, kommerciel chef for UAS Denmark, som både driver organisationen og dronecenteret i HCA Airport.

Sådan lyder forhåbningen fra lederen af droneklyngen UAS Denmark og en af de mindre virksomheder, der igennem det seneste år har brugt luftrummet over Nordfyn til at test og udvikle.

En af de virksomheder, som er rykket ind i dronecenteret det seneste års tid er Quadsat - der er stiftet af norske Joakim Espeland og Andrian Buchi fra Moldova. Firmaet udvikler test- og kalibreringsudstyr til satellitkommunikation, hvor man ved hjælp af en drone tester forbindelsen til en satellit.

- Det åbner for et potentielt samarbejde, og kan være med til, at vi kan etablere et godt netværk i forsvarsindustrien. Vi vil gerne sælge både til den private, kommercielle industri og til forsvarsindustrien, og der kan et samarbejde med det danske forsvar være afgørende for os, siger adm. direktør Joakim Espeland fra Quadsat, som tester i Beldringe. Firmaet er også del af robothubben i Teknologisk Institut i Forskerparken i Odense.

- Jeg håber, vi får mulighed for at indgå i et samarbejde og få adgang til deres ressourcer, som er langt større end vores. Det er afgørende for en højteknologisk virksomhed som os, for vi har begrænsede ressourcer selv, siger han.

Quadsat har allerede udviklet en prototype og forventer at have sit første egentlig produkt klar til salg i mellem juli og september. I første omgang er kunderne producenter og operatører af satellitudstyr til bl.a. skibsfarten, men det lille tomandsfirma ser muligheder i et samarbejde med Forsvaret, som måske kan udvide kundegruppen i Danmark og i udlandet, siger nordmanden.

- Vores udstyr kan bruges i søværnet og andre militære enheder, som er afhængige af kommunikation, når de er ude i felten, så vi håber, at den nye aftale kan øge vores chancer for et samarbejde med det danske forsvar, siger han.