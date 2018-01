Faaborg: Hjertet kan volde problemer, ja nogle gange svigte, og det kommer man ind på ved et musikalsk foredrag med titlen"Hjertets Vagabond" ved Michael Vesterskov, som holdes 2. februar kl. 19-21 i Tømmergården 6, Faaborg.

Arrangørerne - Hjerteforeningen Faaborg-Midtfyn - lover et poetisk musikalsk foredrag med Michael Vesterskov om indre hjemløshed, om at turde stole på sig selv og om at finde hjem. Hjem til sig selv.

Michael Vesterskov er først og fremmest musiker med mange cd-udgivelser, men han er også en erfaren foredragsholder, der gennem de seneste fire år har holdt foredrag over hele landet. Michael Vesterskov blev selv ramt af hjertesvigt sidste år og var igennem en stor operation, hvilket for ham har givet foredraget "Hjertets vagabond" en ekstra dimension, hvor det bl.a. handler om at stå ved, hvem man er, og om at turde udfordre sin usikkerhed og vove at stå alene. Gratis adgang - tilmelding til John H. Kjærup, tlf. 51 15 65 28 eller faaborg-midtfyn@hjerteforeningen.dk. /EXP