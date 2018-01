Lokalpolitik. God bedring, Søren Clemmensen

Når Søren Clemmensen rosende omtaler mig som betænksom, så er jeg nødt til at returnere, at så er han flittig, når han overkommer et møde hver 3. dag som medlem af kommunalbestyrelsen.

Nu var resultatet af kommunalbestyrelsesvalget heldigvis, at Socialdemokratiet og Hans Stavnsager fik så flot et valg, at der ikke var tvivl om, hvem der skulle være borgmester.

Nej, jeg skrev: En stemme på Konservative vil betyde mere af det samme! Ikke noget om Venstre eller Søren.

Havde valget fået et andet udfald, så vil det nu være "en kamp om kejserens skæg" at vurdere, hvor Søren Clemmensens stemme så ville have været.

Tror nogen på, at Søren Clemmensen i tilfælde af V og K flertal ville have stemt på Hans Stavnsager som socialdemokratisk borgmester?

Jeg ønsker god bedring med hælsporen, så Søren Clemmensen igen kan gå til flere møder og gå på golfbanen.