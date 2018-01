Han har siddet der et pænt antal gange, og tirsdag og onsdag gør den tidligere leder af Black Army, Mohammed Daabas, det igen som tiltalt i en straffesag.

Denne gang er det en ankesag i Østre Landsret oven på en dom på otte måneders ubetinget fængsel, som Retten i Odense i august 2017 idømte ham i forbindelse med et overfald på en 31-årig mand på Uno X-tankstationen på Åsumvej i Odense.

Og selv om han har afsonet mere end halvdelen af straffen ved tidligere at have siddet varetægtsfængslet ændrer det ikke på, at han vil have en højere retsinstans til at se på sagen, fordi han nægter sig skyldig.

I byretssagen blev fire unge mænd på 18 år, 20 år, 21 år og 23 år dømt for den 8. marts 2017 at have overfaldet den 31-årige mand. Alle fire forklarede dengang i august, at overfaldet ikke var planlagt og beordret af den tidligere bandeleder, men at de mødtes tilfældigt med den 31-årige på tanken.

Under overfaldet havde manden fået trykket flere tænder ind, ligesom han havde flækket underlæben, fået flere slag på kroppen og i hovedet. Det kostede de unge mænd fængselsstraffe - fra fem måneder op til ét år og tre måneder.

Efter anklagemyndighedens opfattelse skete overfaldet, fordi den 31-årige mand havde talt dårligt om Daabas-familien.