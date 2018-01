Den offentlige transport på Langeland kører simpelthen for dårligt, mener formand i ældrerådet, Bente Arnsted. Hun vil arbejde for fleksible løsninger, hvor man som ældre kan blive hentet på sin adresse - og kørt hjem igen.

Langeland: I sidste uge nedsatte kommunalbestyrelsen det nye trafikudvalg, som blandt andet skal se på den nuværende kontrakt med Fynbus, herunder køreplaner og antal busser. Dét arbejde vil ældrerådet gerne være en stor del af, siger formand Bente Arnsted.

- Vi stiller os til rådighed for arbejdsgruppen og vil i det mindste have lov til at udtale os om de ting, der bliver vedtaget. Vi har knoklet i de sidste fire år med det bushalløj, for vi synes, at det kører dårligt. Det kører rigtig dårligt, siger hun.