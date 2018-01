1 / 2

Ældrerådet holder løbende øje med, at Langeland Kommune lever op til deres forpligtelser over for øens ældre. Og hvis ældrerådet har spørgsmål, beder de ofte formanden for det relevante udvalg om at kigge forbi til et møde: - Vi kan godt ønske os mere indflydelse, men det er jo politikerne, der bestemmer. Jeg synes overordnet, at kommunen er flink til at høre os, hvilket de jo også skal, siger formand Bente Arnsted. Foto: Nynne Bojsen Faartoft