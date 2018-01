Om aftenen kan det være svært at komme fra Sanderum og ind til byen, for der kører busserne på rute 31-32 nemlig ikke. Bussernes afgange om aftenen blev tidligere nedlagt på grund af for få passagerer, men i forbindelse med Fynbus' nye køreplan er også en ny telekørselsordning trådt i kraft.

Teletaxi-ordningen har to afgange om aftenen mellem Sanderum og midtbyen - klokken 21 og klokken 23 - og man skal ringe og bestille plads på en afgang senest to timer før, hvis man vil køre med. Derefter bliver man hentet ved sin gadedør og kørt til stoppestedet ved Odense Zoo - eller modsat hentet ved Odense Zoo og kørt til sin gadedør. Ved Odense Zoo kan man skifte til de busruter, der kører på Sdr. Boulevard. Det er for eksempel rute 51-53 eller 151-153, som begge kører til og fra Odense Banegård Center. Teletaxi-afgangene er tilpasset busafgangene på rute 51-53 og 151-153.

Prisen for at køre med den nye teletaxi er 25 kroner per voksen og 12 kroner per barn. Men har man et gyldigt pendlerkort, ungdomskort, DSB-billet eller DSB-pendlerkort koster det ikke ekstra et køre med.

Man bestiller en tur ved at ringe til FynBus Flextrafik på 63 11 22 55. Og det er vigtigt at booke en plads, for den nye teletaxi kører kun, hvis den er bestilt.