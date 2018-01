Konfrontation

Det socialdemokratiske byrådsmedlem Sonja Marie Jensen satte gang i debatten om de mange deltidsansatte i sundheds- og omsorgsafdelingen, da hun i december skrev et debatindlæg i Fyens Stiftstidende. Hun anser arbejdsgangene som et stort problem.

- Hvorfor mener du, at det er et problem, at kun en ud af 20 i sundheds- og omsorgsafdelingen er på fuld tid?

- Der er to vigtige ting i det. Det ene er, at jeg gerne vil have mere velfærd ude ved borgerne. Når vi så ser på de ansatte på det her område, er det kun 5,4 procent, der rent faktisk er på fuld tid. Kan vi sørge for, at de får fuldtidsarbejde, så kan vi automatisk give mere velfærd. Det koster selvfølgelig nogle penge, men det skaber mere velfærd.

Og så er der jo også et helt grundlæggende problem i, at det offentlige er med til at skabe et usikkert arbejdsmarked. For når du arbejder på deltid, så får du for det første dårligere pensionsforhold. For det andet har du en mere usikker indkomst. Nogle af dem har fortalt mig, at de er ansat ved et vikarbureau ved siden af deres normale arbejde. Det er urimeligt, at det offentlige er med til at skabe sådan et arbejdsmarked.

- Men der er jo mange grunde til, at folk er på deltid. Hvad med alle dem, som det passer bedst sådan?

- Helt enig. Selvfølgelig skal der være mulighed for at være på deltid. Men i Socialdemokratiet synes vi bare som udgangspunkt, at man burde kunne få sig et fuldtidsarbejde, hvis man gerne vil have det.

Min mormor bor på et af kommunens plejecentre og har tidligere gjort brug af hjemmeplejen. Jeg har også veninder, der er ansat i denne her sektor, og jeg har konkrete eksempler på folk, der gerne vil have fuldtidsarbejde, men som ikke kan få det, fordi det er mere fleksibelt for planlægningen at have dem på deltid.

Det er ikke i orden. Men det er også vigtigt for mig at sige, at det ikke handler om at fyre nogen, så andre kan komme få fuld tid.

- Men hvordan skal det så kunne lade sig gøre for kommunen at lave sådan en omstilling?

- Det er et stort træk. Mange andre steder i landet har man lavet fuldtids-politikker, og det burde vi også lave i det nye byråd i Nyborg. I den nye finanslov er det her jo også et konkret punkt. Der er sat en masse penge af til at sikre arbejdsvilkår og for eksempel fuldtidsansættelser.

- Hvad tror du, det betyder for de plejekrævende borgere, at så stor en del af de ansatte er på deltid?

- Det giver jo automatisk flere ansigter. Vi vil helst have, at vores ældre borgere ser de samme mennesker. Jo flere mennesker, du har ansat på kortere tid, jo flere møder de jo også ude i ældreplejen. Det er et problem.