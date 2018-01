Næsten alle, som tager sig af de svageste i Nyborg og omegn, er på deltid. Blandt dem ønsker mange sig flere arbejdstimer. Kommunen overvejer at ændre på timetallene for at imødekomme efterspørgslen.

Nyborg: Der er 583 ansatte i sundheds- og omsorgsafdelingen i Nyborg Kommune. Ud af dem er 554 - eller 95 procent - på deltid, mens de 29 sidste er ansat i fuldtidsstillinger. Det viser kommunens egen opgørelse.

Lige nu er fagforeningen FOA i Nyborg Kommune i gang med at undersøge, hvor mange af de deltidsansatte, der kunne tænke sig flere timer. Og selv om det endnu er for tidligt at komme med detaljerede konklusioner, står det allerede klart, at der på alle centre og distrikter i undersøgelsen, er medarbejdere, der vil arbejde mere.

Det siger finansloven Aftale om finansloven for 2018 har afsat 500 millioner til et løft af ældreområdet. Lovteksten stiller under punktet "Bedre vilkår for ældre" følgende opgave til kommunerne:"Aftalepartierne ønsker, at midlerne i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger på plejehjem mv. og i hjemmeplejen. Midlerne kan således anvendes til ansættelse af nye medarbejdere samt opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere og fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet."

Det oplyser FOA's fællestillidsrepræsentant i Nyborg Kommune, Lone Smidt. Hun mener, at kommunen skal arbejde hen imod, at SOSU-assistenter og SOSU-hjælpere kan gå op i timer.

- Jeg er sikker på, at undersøgelsen viser, at der er flere, der vil have flere timer. Det er jo ikke lønnen, der gør, at man søger det her fag. Vi er nede i en lavtlønnet gruppe, så det, at der er flere timer, kan være afgørende for, om man kan leve af det, siger Lone Smidt.

Fællestillidsrepræsentanten kan desuden kun se fordele for kommune og borgere ved at fylde plejepersonalernes skema mere op:

- Hvis kommunen tilbyder sine medarbejdere fuldtidsstillinger, betyder det jo, at man sikrer sig, at de bliver her og ikke bliver fristet andre steder fra, siger hun.

- Og det vil samtidig betyde, at det er kendt personale, der er hos borgerne, så man ikke skal ofre så mange penge på vikarbureauer. Borgerne har gavn af, at der er færre ansigter i hjemmeplejen, fortsætter hun.