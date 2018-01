For Kalundborg Havn er det et temmelig stort projekt. De skal både uddybe og udvide havnen. Alt er godkendt af Miljøministeriet, og man er klar til at gå i gang. Efter planen begynder de at klappe på en plads ud for Asnæs Rev til marts, og så vil arbejdet vare frem til november. Det eneste, der mangler, er en erstatningsaftale med de 12 kuttere, der blive berørt.

Formand for Kerteminde Fiskeriforening , Søren Clausen, er sammen med medlemmerne af foreningen meget lidt begejstrede for, at Kalundborg Havn nu igen skal til at klappe en stor mængde slam ved Asnæs.

Kerteminde: - Jeg kan huske, sidst de klappede slam ved Asnæs for 15 år siden. Det kom med strømmen helt Sprogø, og det ødelagde totalt fiskeriet i et helt år.

Ifølge Danmarks Fiskeriforenings biolog Henrik S. Lunds vurdering, rækker problemet ikke helt så langt som til Sprogø, men han mener, at det vil drive op til 15 kilometer væk fra klappladsen. Og det, der driver, er ikke det rene pjat. Biologen skriver, at 200.000 tons vil bestå af tungmetaller.

Henrik S. Lund understreger, at der ikke bør klappes op til og umiddelbart efter, at torsk gyder. Det er han dog ikke kommet langt med, da klapningen begynder 1. marts, og torsk gyder sidst i marts.

En anden biolog - Carsten Krog, der tidligere har arbejdet for havfiskeriforeningen, men nu er selvstændig - fører forhandling med fiskerne på vegne af Kalundborg Havn. Han har en lidt anden opfattelse af de mulige gener.

For medens fiskerne argumenterer med det, de selv har oplevet, så argumenterer Kalundborg Havn med en skrivebords-beregninger foretaget af et ingeniørfirma.

- Når det drejer sig om erstatning til fiskerne, så er vi ude på dybt vand så at sige. Der findes ikke dokumentation for noget som helst, siger Carsten Krog.

- Det er muligt, at det vil genere torskeynglen, at man starter med at klappe den 1. marts. men der er ingen dokumentation for det. Gener helt til Sprogø er der heller ikke dokumentation for. Beregningerne viser kun spredning 12 kilometer nord og syd for pladsen.

Søren Clausens erindring om, at fiskeriet i Storebælt for 15 år siden var ødelagt i et helt år, indgår heller ikke i ingeniørernes beregninger. Den erstatning, der forhandles om, gælder kun i den periode, hvor klapningen står på.

- Vi kan ikke udelukke, at klapningen vil have effekt på fiskeynglen, men der er ingen dokumentation for det, konstatererer Carsten Krog.