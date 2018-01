Debat: Man tror, det er løgn, når man læser det

Læserbrev: Når man læser aviserne onsdag morgen på internettet, hvor der fortælles, at Rema 1000 og Dansk Supermarked har doneret overskudsfødevarer til trængende ved juletid, og at Skat nu kommer og vil have moms af disse varer, så er det, man siger "her er noget helt galt".

Det kan da ikke være rigtigt, det er bedre at smide fødevarer ud, for at undgå at betale moms af disse varer? Dette er det glade vanvid og må stoppes omgående. Selvfølgelig skal maden ikke smides ud, når der er mennesker, der sulter og kan få glæde af disse fødevarer.

Tanken, som disse forretninger viser, er prisværdig og skal ikke straffes. Skat har mange andre ting, de hellere må tage sig af.