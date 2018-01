Middelfart: Så er det ved at være sidste chance, hvis du skal være med i konkurrencen om at tage det smukkeste bro-billede. Over 60 billeder er allerede med i konkurrencen, men på redaktionen bliver vi rigtig glade, hvis vi kan lave en flot slutspurt i næste uges avis. Derfor opfordrer vi dig til at komme ud med kameraet og fange den store kolos i en flot vinkel eller i et flot lys.

Det skal dog endnu en gang understreges, at det KUN er nye billeder af broen, der kan deltage. Altså billeder, der er taget i januar 2018. Der er kommet rigtig mange billeder ind til os, som er taget for flere år siden eller sågar i sommer. Disse billeder er blevet afvist, desværre.Præmien for det flotteste billede er en tur for familien (to voksne og højst tre børn) på hvalsafari med Aventura. Hvis du selv kan tage kaffen med, så sørger Kring Chokolade for det søde indslag, mens du kigger efter marsvin og nyder udsigten. Søndag den 4. februar er sidste frist for at sende billeder ind, og den 7. februar vil de sidste billeder blive bragt i Melfar Posten. Herefter vil redaktionen udvælge 10 billeder, der derefter ryger videre til afstemning blandt læserne, og onsdag den 14. februar vil vinderen blive offentliggjort i Melfar Posten. Send dit billede til miam@melfarposten.dk sammen med en beskrivelse af, hvor du har taget billedet, og hvorfor du har valgt dette foto til konkurrencen. Skriv også gerne, hvilken by du kommer fra.