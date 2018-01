Debat: En robust klimasikring

Tak til Bjarne Fohlmann for at rejse spørgsmålet om klimasikring på dagsordenen. Desværre lykkedes det ikke i valgkampen, hvor man hellere ville diskutere vedligeholdelse af en kunstig badestrand?

Men nu kommer det, for en dag er der problemer, der skal løses, og ikke kun i Bogense. Løsningen af problemerne med de kommende klimaændringer bliver ikke gratis, men spørgsmålet er dels, hvordan udfordringerne skal løses, og hvem der skal betale?

I den seneste tid er der kommet utallige udmeldinger fra politikere og repræsentanter fra interessegrupper om, at vandet fra markerne skal væk. Det problem ønsker man at løse ved at grave dybere og bredere grøfter og vandløb. Hvis man gør det, flyttes problemet blot et andet sted hen, som man har set det mange steder i Europa og senest i Paris.

Løsningen af problemerne med stigende regnmængder, stigende grundvandstand og havstigning er meget komplekse, og der er ingen snuptagsløsning.

Hvem skal så betale regningen? Som Bjarne Fohlmann udtrykker det: "Hvad er den dybere mening med denne form for brugerbetaling kaldet partsdeling?"

Vi kan diskutere til dommedag om årsagen til klimaændringerne og finde syndere i alle dele af verden, men det ændrer ikke på, at problemet skal finde en løsning, og den skal findes i Bogense, Nordfyns Kommune, Region Syddanmark og i Folketinget.

Kommunernes Landsforening (KL) har udgivet et skrift, "Et robust Danmark - Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser." Det kan anbefales at læse det - ikke mindst den nyvalgte kommunalbestyrelse. Her kan man blandt andet læse, at vi skal undgå, at vandet fra landet oversvømmer byerne. Derfor er det vigtigt, at vandet fra landet samles uden for byerne. "Mange af de områder, der oversvømmes, er drænede jorde, der indtil starten af 1900-tallet var enge."

For mit vedkommende kan jeg love at gøre mit til, at spørgsmålet om klimasikring får meget opmærksomhed i Region Syddanmark, hvor jeg har fået plads i Miljøudvalget.