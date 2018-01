Debat: Ulige udgiftsfordeling

Læserbrev: Kommentar til artiklen om bispeportrættet på Kultursiden 24. januar.

Min kommentar går ikke på kvaliteten af maleriet. Lars Physant er blevet bedt om at male biskoppen, da det er en gammel tradition, at Odense Stift får lavet et maleri af den siddende biskop, når denne fylder 60 år.

Det, jeg vil anfægte, er beløbet for maleriet og betalingen af dette.

Jeg sidder som formand i et menighedsråd, men skriver på egne vegne. Alle menighedsråd i Fyns Stift betaler samme beløb - 1785 kroner. Dette er slet ikke i orden. Det vil sige, at Odense Sogn betaler 0,29 kroner pr. person, mens Langeland/Ærøs sogne betaler 1,24 kroner pr. person.

Det er faktisk heller ikke noget, man kan sige nej til. Det vil ikke se pænt ud. Så diverse menighedsråd, cirka 169 stk (man er ikke helt enige på de forskellige hjemmesider), betalte 1785 kroner til dette famøse maleri. Altså 300.000 kroner.

I disse - for os alle sammen - sparetider er det et dårligt signal at sende. Der skal spares, hvor der spares kan, så ...

Jeg ser gerne, at man fremover spørger alle de implicerede menighedsråd, om man vil være med, og at betalingen bliver udregnet efter sognebørn/medlemmer af folkekirken i det enkelte sogn. Det er trods alt andre folks penge - kirkeskattekroner - menighedsrådene administrerer.