Østrup: Det er formentlig ukendt land, der åbnes for alle deltagere i Frokostklubben for mænd i Østrup Præstegård tirsdag den 6. februar.

For månedens gæst er sognepræst i Gestelev og Herringe og fængselspræst i Ringe Statsfængsel Kamille Nygaard, der vil fortælle om livet i et dansk fængsel. Det midtfynske fængsel er et lukket fængsel for unge afsonere.

Frokost-mændene mødes klokken 11 medbringende en madpakke og 40 kroner, og når madderne er fortæret, er der foredrag til dessert. (bett)