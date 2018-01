Middelfart: Så tilfredse har kunderne i 2017 været med servicen på Severin i Middelfart, at det lokale hotel- og konferencested placerer sig på en syvendeplads på Tripadvisor liste over "Top 25 hoteller med den bedste service i Danmark".

Hotellet overgås kun af kendte steder som Bandholm Hotel, Nimb Hotel, Falsled Kro, Hotel 'Angleterre, Skallerup Seaside Resort og Ruths Hotel i Skagen. Og ingen konkurrenter i Middelfart slår Severin på servicen, når man måler efter kunders anmeldelser på tripadvisor. På 14. pladsen ligger Comwell Kongebrogaarden, mens Hindsgavl Slot er placeret som nummer 20 på listen.

- Vi har aldrig tidligere været placeret blandt de 25, derfor er vi også utrolig stolte. Vi får især ros for vores afslappede atmosfære og kundernes oplevelse af et personale, der også befinder sig godt, det smitter jo af på servicen, siger Angelika Rosenberg, kundechef på Severin.

En anden del af forklaringen på syvendepladsen skal nok også findes i, at Severin de sidste to år på fakturaer og nøglekort er begyndt at opfordre kunderne til at vurdere stedets service på tripadvisor.