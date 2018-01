Nordøstfyn: Tour de Kerteminde lukker nu i sin nuværende form, hvor Munkebo Kirke og Folkekirkens Nødhjælp var omdrejningspunktet.

Efter 10 gode år i førertrøjen, hvor Tour de Kerteminde kun har været en succes, var det blevet tid til en kraftig evaluering blandt de frivillige: Orker vi mere, eller skal der nye kræfter til for at føre løbet videre?

Konklusionen er blevet: Stop.

- Det er et stort arbejde at arrangere, og det kan være svært at skaffe frivillige. Desuden har der været en tendens til, at folk ikke helt tager ejerskab for de områder, som de er ansvarlige for, forklarer Mikael Andersen, der har været tovholder på cykelløbet, hvor hovedformålet har været at cykle penge ind til nødhjælpsarbejdet mod sult.

- Vi kunne bare ikke se os selv i det arbejde længere, forklarer han.