Forsvarsforlig 2018-2023

De 140 nye militære arbejdspladser er en del af et større puslespil og fremkommer, fordi dele af 1. Hovedkvartersbataljon i Haderslev flyttes herop.

- Garnisonerne i Skive, Aalborg og Fredericia tilføres føringsstøttekapaciteter til brigadens enheder i respektive garnisoner, kan man desuden læse i det 22 sider lange forlig fra partierne på Christiansborg.

En brigade og - ovenover den - en division er to meget store enheder i en hær, hver med flere tusinde soldater. Det er til disse enheder, at telegrafsoldater fra Fredericia leverer såkaldt føringsstøtte. Denne støtte falder i to hovedgrupper: Kommunikation via både computer- og radionetværk samt føringsstøtte i form af alt lige fra borde, stole og selve installationen af den specialiserede IT i de missionsområder, hvor der er udsendt danske soldater, til køretøjer. Køretøjerne er udstyret med indrettede og sikrede containere, der fungerer som fremskudte hovedkvarterer, når ledelserne for brigader og divisioner - stabe - skal ud at arbejde tæt på selve fronten.