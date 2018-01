Foreningen er i gang med at undersøge, hvilke varer medlemmerne efterspørger. Det tidligere godskontor kan måske blive butik.

Tranekær: Andelsbutik ApS. stod for forsyningerne af varer til butikken i den special-konstruerede træ-pavillon i Tranekær. Men sideløbende havde de lokale brugere af butikken stiftet en slags forbrugerforening - lidt ligesom fortidens brugsforeninger - under navnet "Den Lokale Tranekær".

Andelsbutik ApS. gik konkurs, men Den Lokale Tranekær lever videre. I første omgang ved at købe alle Tranekær Skovlandbrugs grøntsager på roden og åbne markerne. Alle kunne hente de grøntsager, de ville - gerne mod en donation til foreningen.

På en generalforsamling besluttede et stort flertal af medlemmerne at forsøge at køre foreningen videre:

- Vi arbejder på sagen. Lige nu er vi i gang med en medlems-undersøgelse. Hvad er det folk ønsker? Vi vil tage udgangspunkt i de reelle behov. Ikke nogen luftkasteller, siger Gunhild Lystbæk, formand for Den Lokale.

- Der er stemning for en lokal butik i Tranekær, og vi arbejder stille og roligt videre. Når vi har fundet en model, vil den blive forelagt medlemmerne, tilføjer hun.

Foreningen har kig på det tidligere godskontor som butik. Om det kan lade sig gøre, er endnu uafklaret. Bygningen er med i projektet "Underværker", som Realdania står for. Der er bevilget 100.000 kroner til en forundersøgelse.

- Det er så oplagt at placere butikken dér, og vi er i kontakt med ejeren, grev Christian Ahlefeldt-Laurvig, tilføjer Gunhild Lystbæk, der gerne vil have pointeret, at Den Lokale i Tranekær ikke samarbejder med Andelstanken Langeland.