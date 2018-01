Lille Inger med krykkerne og den skæve skulder, mener (forsagt), at problemerne kan løses, hvis blot Pierre Anthons nihilistiske aktion i blommetræet bliver meldt til lærer Eskildsen. Eller måske til inspektøren, næsten hvisker hun.

Småborgerlige Frederik med sine gifte og ikke-skilte forældre, drives til at stjæle Dannebrog fra familiens flagstang som sit offer til bevisførelsen for, at der virkelig ER noget, der har betydning. Hussein er mere bange for ikke at være en god muslim end for sin fars tærsk, og Fromme Kaj er sikker på, at dette er Gudsbespottelse, og at hans indremissionske fars strenge Gud vil sætte ind med en straffeaktion.

Skuespiller Benjamin Kitter skifter lynsnart mellem de fire figurer i forestillingen "Intet" på Værkstedet, Odense Teater.

Stykket igennem er han iført samme sæt tøj - korte bukser, en strikket cardigan, hvid skjorte og butterfly, alt gråt i gråt, signalerer en anonymiseret skoleuniform, men når han støtter sig til stoleryggen og trækker den ene skulder op i ørehøjde, forvandler han sig til Lille Inger. Når han står klar med den moralske pegefinger, er han Kaj. Frederik eksponerer de nedarvede DF-holdninger, og næseblodsindsmurt og bange er skuespilleren den gennemtævede Hussein.