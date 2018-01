Søndersø: Det kan godt være, at Kim Larsen på grund af sygdom har aflyst sine planlagte koncert i februar, men det betyder ikke, at man behøver gå helt glip af hans sangskat. I hvert fald ikke, hvis du deltager til vinterfest i Søndersø Hallen den 17. februar, som bliver holdt for anden gang.

Foruden en tre retters menu og en DJ spiller Smukke Møller, som er et Gasolin- og Kim Larsen-kopiband, nemlig op til dans. Indtil videre er der solgt 260 billetter, men du kan stadig nå det, for der er plads til cirka 400 mennesker.

“ Vi holder det for at skabe noget liv i byen og for at have noget, hvor vi kan samles. Og så kan firmaerne holde nogle firmafester. Vi gør det selvfølgelig også for at tjene penge til vores håndboldklub. Heidi Simonsen, Søndersø IF.

Det giver allerede et overskud, som går til håndboldklubben Søndersø IF. Sidste år blev der solgt rundt regnet 300 billetter, så koordinater Heidi Simonsen håber, at de kan nå at få solgt flere billetter. For arrangementet gør noget godt for byen, fortæller hun.

For at købe en billet skal du ringe eller sende en besked til Heidi Simonsen på 40152728. Billetterne hentes på hendes hjemmeadresse, hvor der betales kontakt eller via mobilepay. Billetterne koster 250 kroner.

Festen starter klokken 18 og slutter klokken 1 med en sidste svingom til Smukke Møller. Sidste år sluttede DJ'en af efter et andet Kim Larsen kopiband, En Lille Pose Støj, men det har arrangørerne af erfaring lavet om på i år.

- Det var som om festen sluttede med bandet. Derfor slutter Smukke Møller af med et brag, siger Heidi Simonsen.