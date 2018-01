Lone Juul Stærmose, 68 år og Mohammed Khalil, 40 år, er et af de 25 sprogtræningspar, som med Svendborg Bibliotek som arrangør og vært, mødes en gang om ugen for at læse og tale sammen på dansk. Svendborg Bibliotek begyndte de seks ugers forløb mellem dansk sprogtræner og nydansker i efteråret. Lone og Mohammed har haft ugentlig sprog-duet i et par måneder, men er stemt for at fortsætte i nyt forløb. Idéen er bibliotekar Irene Gitz Christensens.

Sprogtræning blandt bøger Svendborg Bibliotek har siden efteråret tilbudt nydanskere enetimer med frivillige danske sprogtrænere. Bibliotekar Irene Gitz Christensen fik ideen, er den koordinerende leder, og har nu 25 dansktrænings-par, der mødes en gang om ugen efter aftale blandt bibliotekets bøger. Hun matcher de frivillige sprogtrænerne, der gerne er seniorer og brugerne, som er i alderen 20 til 50 år. De kommer fra Syrien, Afrika, Japan, Thailand og Østeuropa. En sprogduet er gerne seks uger, men kan forlænges. Lone Juul Stærmose, frivillig sprogtræner er 68 år og pensionist. Hun har arbejdet som stewardesse, sekretær i social-og sundhedsvæsnet og været byrådspolitiker. Mohammed Khalil, 40 år, kom til Danmark fra Syrien sammen med sin kone Reham for tre år siden. Han er født og opvokset i Palæstina og uddannet revisor. Han læser HF på VUC og supplerer med eneundervisning på biblioteket. Sammen med dansktræning planlægger biblioteket en læseklub for trænere og brugere.



Vil man være frivillig sprogtræner eller bruger, kan man kontakte Svendborg Bibliotek eller Irene Gitz Christensen på 60 11 83 12.

- Jeg mødte denne form for sprogtræning hos en kollega i Vollsmose. Hun havde set den i Bronx, New York, fortæller hun, som sætter sprogpartnerne sammen.

- Som supplement til byens sprogskoler og samtalecaféer, siger Irene Gitz Christensen.

- Goddag, my love, siger Mohammed Khalil, da han efter en skoledag på VUC, hvor han læser HF, er klar til at studere videre. "My love" er den eneste globale sætning. Der tales dansk. I dag læses en af Tove Ditlevsens noveller.

- Selvom hun er forfatter af ældre dato, så er hendes sprog fint at lære af, siger Lone Stærmose.

- Ja hun bruger en masse ø'er, æ'er og å'er, sukker Mohammed Khalil, mens han forsøger at få "dodsdomt" til at blive "dødsdømt". Bogen bruges til oplæsning, diktat for skiftsproget, debat og samtale. Mohammed Khalil giver lidt arabisk tilbage med sit efternavn, der betyder "ven". Der tales om den danske hilsen "hej" mod hans "salam alaikum", der betyder fred med jer. Hans mobil ringer. Ikke med musik men med et udråb til en af dagens fem bønner.

- Det er en travl elev med store drømme, siger sprogtræner Lone.

- Nej, det er min realistiske plan at arbejde med mit fag, som er revisor i Danmark, retter han, som takkede nej til et arbejde som pedel. Han vil lære perfekt dansk og satte sig igen på skolebænken.

- Udover skønlitteratur træner vi grammatik og matematiske regnskabsudtryk, fortæller eleven, der lige har oversat muezzinens kald på mobilen. Han er ikke tilfreds med "Allah er stor".

- Stor er fysik størrelse, siger han, og et hurtigt opkald til den lokale imam giver "almægtig".

- Det var jo det, jeg sagde, driller hans sprogtræner.

- Han nok skal blive en sydfynsk talende revisor, inden vi er færdige med at træne, siger hun.

Mohammeds efternavn er ikke helt forkert, for Lone og han er blevet venner. Han og hans kone Reham har boet i Svendborg i tre år. I disse dage er der udover sprogtræning flytning på programmet.

- Inden Lone og jeg fortsætter endnu et sprogforløb, skal hun hjem til os og lære at lave arabisk mad, siger han, der priser den parvis sprogtræning.

- Bøger bliver hurtigt gammeldags. Samtalen med en "moderne dansker", der kan sprogets nuancer, giver meget, siger han.

Svendborg Bibliotek har sprogtrænings duoer på alle niveauer.