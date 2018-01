Og hans chauffør Tage Schjøtt fik foræret Frederik et kort over Grønland ved reception for ny Trap-bog.

Skærbæk/Aalborg. Det er aldrig for sent at opleve. Det er Svend Hansen, Skærbæk, der i lørdags fyldte 96 år, et tydeligt eksempel på. Han har netop taget turen til...