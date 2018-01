2.-3. februar er der nyt skud på festival-stammen, når Kulturmaskinen åbner dørene til Kyndelmissefest for første gang og for en weekend med folk-koncerter, fællessang, dans, jam, vintermad, brusende øl og lys i mørket

Ud over musik, mad og drikke skal vi også samles om Bertel Haarder i snak med Jesper Vognsgaard om folkemusikkens betydning for dansk kultur, og det hele bokses selvfølgelig i gang med fællessang fra Højskolesangbogen."

Du har brug for at varme dine hænder over en tønde med ild og spise god vintermad og drikke mørk øl og brændevin. Du har brug for lidt lysende trylleri, jam og dans til langt ud på den kolde nat. At lade dig opsluge af en oase af lys, den knitrende lyd af fakler, som blander sig med lyden af latter, violin og trampende fødder.

Det er violinist Harald Haugaard, der er kunsterisk leder på festivalen, chef for Kulturmaskinen Jesper Vognsgaard og projektansvarlig Annmarie Grams, der står bag festivalen. Her håber man, at Kyndelmissefest bliver en fast tradition.

"Drømmen er, at Kyndelmissefest bliver en tilbagevendende begivenhed, som skal stå og stråle på den tomme plads, som Odense Folk Festival og Konservatoriets Folkemusiklinje efterlod. For hvor folk-genren lige nu har luft under vingerne i det danske land, mangler Fyn et stærkt koncept, der gør øen attraktiv for miljøet og tjener som rugekasse for nye talenter," står der i pressemeddelelsen.