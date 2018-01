madsby legepark

Fredericia: Motoriske udfordringer.

Det er stadig kodeordet, når Madsby Legepark skifter den store legeplads på sandarealet ud. Firmaet Maxplay skal montere den nye legeplads til godt 600.000 kroner, og det kommer til at se ud som på tegningerne.

- Det bliver redskaber til børn fra tre år og opefter. Når de bliver 12, begynder de jo at gå mere op på Tarzanbanen, siger Jens Jensen, der har ansvaret for de grønne områder og legepladser ved Park & Stadion.

- Hele formålet er at aktivere børnene, så de kan bruge deres motoriske evner. At børn kan være glade for at komme her, og at de kan færdes trygt og sikkert, siger Jens Jensen.

Den nye legeplads bliver bygget op i hårdt robinietræ.