Vejrprognosen for den kommende uge byder på lidt af hvert, men fællesnævneren lader til at være tiltagende koldere temperaturer.

Det oplyser Janne Hansen, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut.

- Det er lidt af en blandet landhandel, siger hun.

- Det begynder gråt og vådt mandag, og det bliver relativt blæsende med frisk vind til kuling. I den nordvestlige del af landet og på Bornholm kan det blive op til hård kuling, tilføjer Janne Hansen.

Vejdirektoratet oplyser mandag morgen, at der blæser en kraftig vind over Svendborgsundbroen, og vindfølsomme køretøjer frarådes at køre ud på broen. Også på Langelandsbroen er der kraftig vind.

Temperaturen vil mandag ligge mellem tre og otte grader.

En koldfront vil i løbet af dagen passere landet, og på bagsiden af fronten vil der komme nogen sol og kun enkelte byger.

Vinden vil aftage i løbet af mandag aften og natten til tirsdag.

- Tirsdag bliver en pæn dag med en højtryksryg, der skal passere landet. Det giver solskin mange steder, men jeg vil ikke udelukke en enkelt byge, siger Janne Hansen, der tilføjer, at temperaturen vil tage et dyk i løbet af tirsdag.

- Det gør også, at der kan komme noget slud, siger meteorologen.

Og mens tirsdag nok bliver ugens flotteste dag, så vil vinden igen tage til natten til onsdag, da et nyt frontsystem nærmer sig landet.

- Det giver regn og slud. På bagsiden af frontsystemet ser det ud til at blive noget køligere, og det kan give byger med hvid nedbør, siger Janne Hansen.

Temperaturen vil onsdag ligge omkring to og fem grader.

Prognosen for torsdag og fredag er meget usikker. Meget tyder dog på, at temperaturen vil tage endnu et dyk - måske ned til omkring frysepunktet.

- Torsdag og fredag ser det ud til at blive køligere. Der er mulighed for både sol og nogle vinterlige byger. Prognoserne spår køligere vejr, men præcist hvor køligt, ved vi ikke, siger Janne Hansen.