Har man brug for at få luftet Fido eller få ryddet ud i nullermændene bag sofaen, så er der hjælp at hente på nettet.

Et stigende antal digitale platforme formidler forskellige former for arbejdskraft borgere imellem. Det viser, at arbejdsmarkedet er i forandring, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

- Det sker ikke fra den ene dag til den anden. Men der sker meget på arbejdsmarkedet på grund af de her platformsøkonomiske selskaber. Både på godt og ondt.