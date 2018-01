Sverige havde egentlig grebet om Spanien i finalen ved håndbold-EM i Kroatien.

Men da svenskerne førte 10-7 efter 21 minutter, ændrede spanierne forsvarssystem, og det knækkede svenskerne.

Med et nyt 5-1-forsvar og målmandslegenden Arpad Sterbik i buret fik spanierne overtaget og vandt de følgende 29 minutter med 17-6.

- Vi havde ingen løsning på deres modbydelige, offensive forsvar, siger Mattias Zachrisson efter kampen ifølge Aftonbladet.

FAKTA: Vinderne af håndbold-EM gennem tiden Spanien vandt søndag aften EM i herrehåndbold for første gang med en finalesejr på 29-23 over Sverige.



Turneringen har været afholdt siden 1994, hvor Sverige løb med titlen. To gange er det lykkedes Danmark at ende som vinder.



Her er listen over de lande, der har vundet turneringen:



* 2018: Spanien



* 2016: Tyskland



* 2014: Frankrig



* 2012: Danmark



* 2010: Frankrig



* 2008: Danmark



* 2006: Frankrig



* 2004: Tyskland



* 2002: Sverige



* 2000: Sverige



* 1998: Sverige



* 1996: Rusland



* 1994: Sverige



Kilde: EHF

- Vi blev lidt trætte i benene og hovederne. Vi var ikke forberedte på, at det ville koste os så meget at løse det, siger Mikael Appelgren.

- Vi begyndte at tøve, og når man gør det mod Spanien, så bliver det dyrt. Da de trak fra med så mange mål, så endte vi i chok, tilføjer han.

Træner Kristján Andrésson tog en tidlig timeout for at standse den svenske blødning. Men intet hjalp.

- De arbejdede hårdt i forsvaret og bremsede vores angrebspil hele tiden, siger Andrésson efter kampen, der endte 29-23 til Spanien.

Den svenske træner har gennemført et stort generationsskifte på landsholdet. EM på hjemmebane i 2020 og OL samme år er det store mål for holdet.

- Vi var det yngste hold i semifinalerne og havde mindst rutine. Vi har fået meget erfaring med herfra, siger Kristján Andrésson.

- Vi må se, hvor vi er ved VM i 2019, men jeg har allerede sagt, at fra 2020 vil vi være et top 4-hold inden for et par år, siger han til Aftonbladet.