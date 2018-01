Statslige arbejdspladser til hele Danmark - det er godt

Som en del af anden runde af flytningen af statslige arbejdspladser har vi i regeringen besluttet at flytte omkring 4.000 statslige arbejdspladser fra Hovedstaden til resten af Danmark. Det kommer ovenpå første runde, hvor det blev besluttet at flytte 3.900 arbejdspladser. Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg er ovenud tilfreds med den beslutning, for det betyder vækst og jobmuligheder i Jylland og på Fyn.

På mit ministerområde har vi blandt andet besluttet at samle politiets administrative centre i Holstebro. Dermed får Holstebro tilført 120 nye, statslige arbejdspladser fra politiet. Politiets Administrative Center skal blandt andet behandle våbentilladelser og visse sager om kørekort. Og vi får gjort op med, at politiet behandler de samme sager på hver sin side af Storebælt, og samler i stedet sagsbehandlingen ét sted i landet. Derudover flytter vi fem arbejdspladser fra Justitsministeriets departement til Politiets Administrative Center i Holstebro og Civilstyrelsen i Viborg, der skal arbejde med henholdsvis våbensager og sagsbehandling af udlændinges erhvervelse af fast ejendom.

Gældstyrelsen, der er en del af Skatteministeriet, får nyt hovedkvarter på Fyn. Det betyder 153 nye arbejdspladser til Middelfart. I Ribe får de lidt over 100 nye arbejdspladser, når dele af Skattestyrelsen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen rykker til Danmarks ældste by. Det er statslige arbejdspladser, der ikke bare kommer Fyn og Jylland til gode, det er også med til at skabe et mere sammenhængende Danmark. Det er vigtigt for mig, at vi har statslige arbejdspladser i hele Danmark. For vi skal opretholde et samfund, hvor man kan få et arbejde i sit lokalområde, hvor man har sin familie og har taget sin uddannelse. Derfor er jeg glad for, at vi nu får endnu flere attraktive arbejdspladser i vores lokalområder, der kan være med til at fastholde nogle af vores dygtige og veluddannede unge og skabe jobmuligheder for de mange ægtefæller, der allerede arbejder i lokalområdet. Og så skal man huske på, at de her arbejdspladser bestemt ikke er flyttet fra Hovedstaden af sig selv. Det sker, fordi regeringen har sat den helt klare dagsorden, at vi vil have flyttet arbejdspladser fra Hovedstadsområdet til resten af landet. Til gavn for hele Danmark. Det er derfor helt på sin plads at sige tillykke til hele Danmark med flere attraktive arbejdspladser, så flere kan blive boende i lokalområdet.