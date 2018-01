Efter et par ærgerlige nederlag på hjemmebane, var holdsamarbejdets næstbedste herrer igen på udebane, hvor holdet faktisk har tilkæmpet sig de fleste point igennem sæsonen. Det blev igen til en sejr, men efter en meget lige kamp, hvor SUS Nyborg to gange førte med fire mål, blandt andet ved pausen. Med 16-20 midt i anden halvleg lignede det en sikker sejr til østfynboerne, men Stjernen åd af forspringet, og kom helt op ved 28-28, inden Jonas Kampman med sin femte scoring afgjorde kampen. Udeholdets øvrige mål blev sat ind af Rasmus Levinsen med syv, mens Jon Jørgensen, Marko Nowack, Kristian Berth Jensen og Casper Grønnegaard alle scorede tre. Franklin Fernandez blev noteret for to mål og endelig scorede Joakim Kryger, Christoffer Mathiesen og Thomas Torp hver et enkelt mål. (JOSC)