Avisen tog med til modelbyggerudstilling i Brenderup, hvor 50 modelbyggere fra hele landet medbragte plasticmodeller af fly, kampvogne og rumskibe. Andre mødte op for at gøre en god handel. Ifølge arrangørerne er dette møde det eneste af sin slags på Fyn.

Brenderup: Rappe fingre limer vinger sammen med en lille plasticflykrop, andre dutter en plastickampvogn med en pensel, så den begynder at se beskidt ud, mens et tredje sæt fingre udpeger lige det modelsæt, som skal købes.

- Men det var også en del af forhandlingen om vores barn nummer to, at hun indvilligede i det, siger han klukkende.

- Den der kreativitet, som nogen får ud ved at male på et lærred eller ved at sy eller noget tredje, det er den, jeg får ud ved at lave modeller, siger Torben Klein, som er kommet hertil som udstiller.

- De er mere til spil og Ipads. Jeg tror, at det et fordi, jeg er fra 70'erne, en anden tid. Der lærte vi at læse en bog og spidse en pind. At lave noget med hænderne. Det er det, at man skaber noget fysisk, jeg godt kan lide ved modelbyggeriet, siger han.

- Jeg fandt ud af via internettet, at der var mange andre, som delte samme interesse som mig, siger Lars Rabech, som især interesserer sig for Anden Verdenskrigs-materiel.

Et hurtigt kig rundt i lokalet afslører også, at der næsten ingen børn er som besøgende. Kun to, tæller journalisten her lidt over middag. Hobbyen er heller ikke nødvendigvis en sag for børn, slår arrangør Per Kristensen fra Brenderup fast.

- Jeg ser det ikke som, at vi leger. Det vil være noget med at køre rundt med kampvognene eller bilerne, og det gør jeg i hvert fald ikke. Jeg bygger, siger 59-årige Per Kristensen.

Han står får dagens modelbyggermøde sammen Niels Frederiksen. De har holdt det én gang før for fire år siden, og det er det eneste af sin slags på Fyn, mener Per Kristensen. Ellers skal man til Sjælland, Jylland eller udlandet. De to vil gerne nu gøre udstillingen til en tradition.

- Vi kommer til at holde det i Brenderuphallen næste gang, så vi kan have endnu flere udstiller og besøgende, siger Per Kristensen, som dog endnu ikke ved, om det bliver i 2019 eller 2020.