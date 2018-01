Prins Henrik er indlagt på Rigshospitalet. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse søndag aften.

Indlæggelsen sker i forlængelse af sygdom opstået i Egypten.

- Prinsen har siden begyndelsen af januar opholdt sig i Egypten og blev for nogle dage siden indlagt på hospital.

- Det er i forlængelse heraf, at Hans Kongelige Højhed nu er kommet hjem for at gennemgå yderligere undersøgelser på Rigshospitalet, skriver kongehuset i meddelelsen.

FAKTA: Prins Henrik indlagt efter rejse til Egypten Prins Henrik er blevet indlagt på Rigshospitalet. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse søndag aften.



Kongehuset vil dog ikke uddybe, hvad der ligger bag indlæggelsen.



Læs her om prins Henriks seneste sygdomsforløb og demensdiagnose:



* Juli 2017:



Prins Henrik bliver opereret på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Han bliver opereret i højre lyske og får en ballonudvidelse i højre bækkenkar.



Operationen bliver foretaget som følge af forsnævringer på pulsårerne, der også er kendt som åreforkalkninger. Prinsen er indlagt i omkring en en uge i forbindelse med indgrebet.



* August 2017:



Prins Henrik bliver indlagt på Rigshospitalet efter tiltagende smerter i højre ben. Smerterne er eftervirkningerne fra operationen i juli, som ellers forløb efter planen.



- Prinsen bliver behandlet medicinsk, og der forventes ikke yderligere kirurgiske indgreb, oplyser kongehuset.



Han er indlagt i lidt mere end en uge.



* September 2017



Kongehuset meddeler, at prins Henrik lider af demens. Demensdiagnosen betyder, at prinsens kognitive funktionsniveau er svækket.



- I forlængelse af et længere udredningsforløb og senest en række undersøgelser foretaget i løbet af sensommeren har et specialistteam ved Rigshospitalet nu konkluderet, at Hans Kongelige Højhed Prins Henrik lider af demens, lyder det fra kongehuset.



En måned tidligere vakte prinsen stor opsigt, da han meldte ud, at han ikke ønskede at blive begravet ved siden af sin hustru, dronning Margrethe, i Roskilde Domkirke som planlagt.



* Januar 2018:



Prins Henrik bliver indlagt på Rigshospitalet. Indlæggelsen sker i forlængelse af sygdom opstået i Egypten. Hvilken sygdom vil kongehuset ikke uddybe.



- Prinsen har siden begyndelsen af januar opholdt sig i Egypten og blev for nogle dage siden indlagt på hospital.



- Det er i forlængelse heraf, at Hans Kongelige Højhed nu er kommet hjem for at gennemgå yderligere undersøgelser på Rigshospitalet, oplyser kongehuset.



Kilder: kongehuset, Ritzau.

Kommunikationschef i kongehuset, Lene Balleby, siger om prins Henriks indlæggelse på Rigshospitalet:

- Vi har på nuværende tidspunkt intet at tilføje pressemeddelelsen.

- Prinsen er kommet godt hjem og er nu indlagt på Rigshospitalet og vil de kommende dage gennemgå en række undersøgelser, siger hun.

Kongehuset ønsker ikke at svare på, hvornår 83-årige prins Henrik kom tilbage fra Egypten, eller hvad baggrunden for indlæggelsen er.

Prins Henrik ankom den 4. januar til Sharm El Sheik i Egypten, hvor han i mange år har kendt hotelejer Anan el Galaly.

Siden Prins Henrik blev pensioneret fra sine offentlige embeder, og kongehuset stod frem med, at han lider af demens, har Prins Henrik været på flere rejser til Egypten.

Det var i efteråret sidste år, at kongehuset meldte ud, at prinsen lider af demens. Demensdiagnosen betyder, at prinsens kognitive funktionsniveau er svækket.

I begyndelsen af august, cirka en måned inden kongehusets udmelding, havde prinsen skabt stor virak i medierne.

Her fortalte han, at han ikke ønskede at blive begravet ved siden af sin hustru, dronning Margrethe, i Roskilde Domkirke som planlagt.

Grunden til prinsens beslutningen lød, at han ville tituleres kongegemal og ikke prins. Beslutningen er dronningen ifølge kongehuset "indforstået med".