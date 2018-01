Antallet af værnepligtige øges i den nye forsvarsaftale med 500 mænd og kvinder.

Men en del af dem skal ikke arbejde med krudt og kugler.

De skal håndtere pumper og brandslanger som værnepligtige i det statslige beredskab.

- Vi får tilført 125 nye værnepligtige samt nogle befalingsmænd. Det gør, at vores operative robusthed bliver betydeligt større, siger direktør Henning Thiesen, Beredskabsstyrelsen.