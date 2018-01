Storklubben havde ingen problemer med at vinde 2-0 ude over Cardiff med Kenneth Zohore i FA Cuppen.

Nummer tre i den næstbedste række kunne ikke true Premier Leagues suveræne tophold, da Cardiff søndag tog imod Manchester City i FA Cuppen.

Gæsterne spillede sig videre fra 4. runde med en sikker sejr på 2-0 over det walisiske mandskab, der havde Kenneth Zohore på banen fra start.

Den danske angriber blev skiftet ud midtvejs i anden halvleg.

Manchester City fik hurtigt kontrol over kampen, da gæsterne bragte sig foran allerede efter otte minutter.

Det skete efter en fiks detalje i forbindelse med et frispark af Kevin De Bruyne.

Belgieren, der for nylig forlængede sin kontrakt med Manchester City til 2023, sendte smart bolden fladt under Cardiff-spillerne i muren, efter at de var hoppet til vejrs i forventning om en høj afslutning.

1-0 til City, og dermed så det for alvor svært ud for Kenneth Zohore og co.

Efter et kvarter fik hjemmeholdets Junior Hoilett dog testet City-målmand Claudio Bravo, men den chilenske målmand fik med besvær afværget afslutningen.

Manchester City havde bolden i nettet igen efter 25 minutter, men efter at dommer Lee Mason først havde godkendt Bernardo Silvas drøn af en scoring, valgte dommeren at annullere målet efter en kort samtale med linjedommeren.

Det skyldtes angiveligt, at City-spilleren Leroy Sane blev vurderet til at stå i offside og samtidig spærre udsynet for Cardiff-målmand Neil Etheridge.

Offsiden var svær at få øje på bedømt ud fra tv-billederne.

VAR-systemet (Video Assistant Referee), der har været meget omdiskuteret i den seneste tid, var ikke i brug til kampen, og dommer Lee Mason havde således ikke mulighed for at se sekvensen igennem.

Det havde muligvis ændret hans syn på sagen.

Bernardo Silva tog revanche senere i første halvleg, da han lagde en præcis aflevering ind til en umarkeret Raheem Sterling, der headede 2-0-scoringen i mål.

20 minutter inde i anden halvleg fik Kenneth Zohore sendt en afslutning mod mål.

Kort efter blev danskeren skiftet ud, og umiddelbart efter var værterne meget tæt på at reducere.

Junior Hoilett sendte et brag af en afslutning lige over Claudio Bravos mål, men der blev ikke pillet ved Manchester Citys fortjente sejr.