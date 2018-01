Franske Brest Bretagne var for stor en mundfuld for Randers HK's kvinder i EHF Cuppen.

Søndagens runde i EHF Cuppen for kvinder blev en blandet fornøjelse for de danske håndboldhold.

Randers HK's kvinder havde hårdt brug for en sejr i udekampen mod Brest Bretagne, som kronjyderne besejrede så sent som i sidste uge.

Randers havde blot hentet en enkelt sejr i de første tre kampe, men det lykkedes ikke at få point ud af søndagens kamp i Frankrig.

Brest vandt opgøret 23-15 efter en dansk pauseføring på 10-9. I anden halvleg gik det dog helt for Randers, som blot scorede fem gange, og så var nederlaget en realitet.

Randers er på sidstepladsen i gruppe A efter fire kampe.

Bedre går det for Viborg HK, der efter søndagens runde fører gruppe C med seks point for fire kampe. Søndag gik det ud over polske Gdynia, der blev besejret 32-21.

Håndboldkvinderne fra København fik et point mod franske Issy. Det blev 28-28, og dermed hænger København på i gruppe B. Holdet har skrabet tre point sammen efter fire kampe.

Københavns næste opgave i europæisk sammenhæng er hjemmekampen mod russiske Lada 4. februar.