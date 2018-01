Jacob Barrett fik et dybt trælår, men Rasmus Jönsson er i fremgang

FODBOLD: Da banen var soltørret i Pinatar spillede OB en intern træningskamp på to gange 25 minutter.

Her var Jacob Barrett uheldig og pådrog sig et kraftigt trælår efter et sammenstød med Mathias Greve.

- Det er irriterende. Jeg vidste med det samme, at jeg ikke kunne komme i gang igen, sagde han, inden han haltede hjem til hotellet, hvor han skal prøve at få cirkulation i benet det næste døgns tid og skiftevis få varme og kulde på blødningen.

Rasmus Jönsson deltog ikke i kampen, men gør fremskridt efter den ankelskade, som han fik i torsdags mod Vejle.

- Vi håber, at vi får Barretts lår i gang igen og Jönsson er tættere på. Jeg er sikker på, at han når at komme i kamp hernede, sagde Kent Nielsen inden træningskampene onsdag mod Odd og lørdag mod IFK Gøteborg.

I selve træningskampen så holdet uden veste sådan ud i begyndelsen:

Thomas Mikkelsen - Ryan Laursen, Jeppe Tverskov, Marco Lund, Jacob Buus - Mathias Greve, Jens Jakob Thomasen, Nana Welbeck, Troels Kløve - Anders K. Jacobsen, Rasmus Festersen.

Jonathan Harboe fik også meget spilletid og Nana Welbeck spillede på det andet hold som en falsk Roberto Carlos, da Barrett gik i stykker.

Holdet med veste var sat sådan sammen:

Hans Christian Bernat - Mikkel Desler, Kenneth Emil Petersen, Joao Pereira, Jacob Barrett - Julius Eskesen, Andre Rømer, Mathias Thrane, Casper Nielsen - Nicklas Helenius, Mathias Jørgensen.

Holdet uden veste vandt 1-0, selv om mange mente, at der var offside på Rasmus Festersens scoring efter Troels Kløves skud på stolpen. Kløve viste sig iøvrigt flot frem og var med i de fleste chancer til sit hold, der fortjente at vinde, mens holdet med veste havde svært ved at skabe noget.

Unge Mathias Jørgensen så dog spændende ud med sit glidende hurtige løb.

- Alle så friske ud i i hvert fald 45 minutter, så nu drosler vi lidt ned og træner mere taktisk og mange vil få fuld kamp på onsdag - andre måske kun 75 minutter, men hele truppen vil ikke blive brugt, sagde træner Kent Nielsen bagefter.