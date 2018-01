Krogsbølles damer er pt. rækkens mest formstærke. Fire sejre af fire mulige efter en klar 28-22 sejr over BR66 Langeskov sender dem i faretruende nærhed af oprykning.

-Vi har fået et godt hold. Og derfor var det også svært at skifte ud i dag, da ingen blev løbet rigtigt trætte, vurderede Krogsbølles udskiftningsleder, Helle Jørgensen.

BR 66 havde i perioder held med at trække tempoet ud af kampen og i de perioder faldt Krogsbølles spil også. Men en tidlig føring på 4 mål blev holdt og med 13-8 ved pausen så det svært ud for Langeskov-damerne. De havde især problemer med at dæmme op for Krogsbølles spillende træner, Anita Andersen, som med 9 mål gjorde det slemme ved BR66. Til sidst kom også Maria Højmark Madsen i gang og hun nåede en håndfuld mål. Men generelt var Krogsbølles trup bredere og gode indspil til stregen, Julie Kjær, blev suppleret af bl.a. aggressivt fløjspil af Stella Vilhelmsen, trukne mål af Julie Krøjer-Josefsen og hurtige kontraer kørt af Line Knudsen.

-Det var en rodet kamp. Så var vi helt oppe og pludselig var vi helt nede, erkendte Helle Jørgensen, som dog aldrig var nervøs for sejren mod BR66 Langeskov, der med 4 point slås lige under nedrykningsstregen.

Krogsbølle på andenpladsen, som giver oprykningskampe, kan med 12 point skimte Fåborg med 16 point på 1. pladsen.

AR